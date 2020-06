Vaata, kes said selle nädala suurtehinguga kena kopika? Idufirmade oluline rahastaja sai väärt tasu

Sel nädalal tuli meeldiv sõnum, kui selgus, et Eesti mobiilirakenduste looja Fortumo müüdi ligi 40 miljoni euroga maailma suurimale mobiilimaksete ettevõttele Boku. Just eelmine aasta oli Fortumole olnud võimas, nende kõik olulised majandusnäitajad kasvasid hüppeliselt. Kes aga said tehinguga jõukamaks? Osaliselt katab seda ka saladuse vari.

Kes edu nautida saavad? Kui suure üllatuse võisid saada firma 80 töötajat? Mis oli Fortumo suurepärase 2019. aasta taga?