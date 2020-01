Vaata, kuidas neil läheb. Eesti idufirmadest tehti põhjalik andmebaas

Andmebaas põhineb Startup Includer platvormil ja selle andmetega saab tutvuda Startup Estonia kodulehel.​ Andmebaasis on täna 987 startuppi, mis on ligi kaks korda enam võrreldes varasemaga.

"Oleme Eesti idufirmade andmeid hallanud umbes kolm aastat, kuid nüüd viisime parima teadmise järgmisele tasemele, võttes kasutusele ka uue kaasaegse platvormi. Meile teadaolevalt on Eesti andmebaas nüüd kõige laiapõhjalisem startup andmebaas maailmas," sõnas Startup Estonia juht Maarika Truu.

Nii võib andbebaasist välja lugeda, et Transferwise'il on 893 töötajat ning nad maksid nende pealt eelmise aasta 4. kvartalis 2,9 miljonit eurot makse. Nende käive ei ole aga teada. Käibelt on suurim (sest nad on selle numbri avaldanud) Pipedrive 13,3 miljoniga. Adcash järgneb 7,9 ning Fiizy 4,9 miljoni euroga. Kõik on kvartaalsed tulemused.

Vaata kogu nimekirja siit.