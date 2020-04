Vaata, millised ettevõtted on saanud enim töötukassa palgatoetust

ärileht.ee RUS

Tallinna Kaubamaja enne-pärast Foto: Helena Pass, Eesti Arhitektuurimuuseum

Töötukassast on töötasu hüvitist taotlenud kokku 5452 ettevõtet ja hüvitise saajate arv on 29 778. Kogukulu on seejuures olnud 24 537 503 eurot. Suurimad taotlejad on olnud Kaubamaja AS ning restoranikett McKenzie Invest.