Vaata, millised tuntud Eesti ettevõtjad käisid koos presidendiga Portugalis

President Kaljulaid oli ajavahemikus 16-17. aprill riigivisiidil Portugalis. Teda saatsid seal nii 25-liikmeline Eesti ettevõtjate delegatsioon kui ka Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, IT- ja ettevõtlusminister Rene Tammist, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ning Kaubandus-Tööstuskoja juht Toomas Luman.

Presidenti saatnud 25-liikmelisse äridelegatsiooni kuulusid:

Aet Bergmann, bnt attorneys in CEE

Aleksander Kuzin, Zircon Group

Allan Aru, Featherie Invest

Anne Samlik, Estravel

Ave Laas, Robotex

Erlend Sild, BugBox

Jaan Puusaag, Wolf Group / Krimelte

Janek Pohla, Tahe Outdoors

Janno Jaek, Marmara Sterling

Juhan Särgava, Saidafarm

Kristi Pool, Helmes

Liisi Kirschenberg, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Liisu Arro, Arro Keraamika

Linnea Pärnaste-Virve, Ecomatic

Nele Leosk, IGL International Government Leadership

Norman Saarso, Singleton

Norris Koppel, Monese

Raido Peedomaa, Arcwood / Peetri Puit

Rainer Saaron, Hansab

Ruth Oltjer, Chemi-Pharm

Tauno Tats, Ambient Sound Investments

Tiit Kolk, Wermo

Tiit Vapper, Real Systems/VizKey™

Urmas Mägi, Fein-Elast Estonia

Kolmapäeva pärastlõunal osaleti Lissabonis ka Portugali-Eesti äriseminaril, mille avas Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ning mis keskendus digimajandusele ja innovatsioonile. „Portugal on hetkel kiire kasvu faasis tehnoloogiaettevõtetele väga atraktiivne paik ja on hea meel näha, et siin on kanda kinnitanud juba kolm Eesti tehnoloogiaettevõtet,“ märkis Tammist.