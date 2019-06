Vaata, millistelt liinidelt Nordica lahkub ja kes lendab tema asemel

„LOTiga sõlmitud uue lepinguga on meil tulevikus võimalus hakata ise Tallinnast lähtuvatel liinidel lendama. See tähendab, et oleme strateegiliselt valmis lennud taastama, kui selle järele tekkib vajadus. Varem meil sellist õigust ei olnud,” rääkis Ojakäär. „Me oleme loomas oma piletimüügi platvormi, mis võimaldab meil praegu osaleda avalikel liinilendude hangetel. Varem meil sellist platvormi ei olnud.”

Äsja võitis Nordica konkursi Põhja-Rootsis asuva Gällivare linna teenindamiseks.