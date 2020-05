VAATA OTSE | Ärileht kannab üle EBS-i debattide saatesarja, avapaugu annavad Pajula vs Müller

Neljal järjestikusel neljapäeval kell 15.00-16.00 on fookuses üks majanduse tulipunktis olev teema, mille üle diskuteerivad EBSis praktiseerivad lektorid koos EBSi vilistlaste ja ettevõtjatega.

Majandusstuudiosse tulevad külla Madis Müller, Hardo Pajula, Mart Habakuk, Timmu Tõke, Meelis Kitsing, Kaarel Kotkas, Ester Eomois ja Sten Argos.

28.05 kell 15.00 - Majandus pärast koroonakriisi

Milline on uus normaalsus ettevõtja jaoks? Milliste muutustega peavad organisatsioonid kohanema? Kuidas juhtida riske?

EBSi vaba majandusmõtte professori Hardo Pajulaga diskuteerib Eesti Panga president ja EBSi vilistlane Madis Müller.

04.06 kell 15.00 - Kriis kui innovatsioonikiirendi

Distantsilt töötamine pani e-tiigri kiiremini hüppama, sest eriolukord sundis ettevõtjaid ellujäämiseks välja töötama uusi digilahendusi. Kas kiirendatud tempos tehtud arendused on jätkusuutlikud? Kuidas mõjutavad uued digilahendused majandust siis, kui kriis saab läbi?

EBSi kantsleri ja Metro Capitali partneri Mart Habakukega diskuteerib 3D avatare tootva ettevõtte Wolf3D asutaja ja tegevjuht, EBSi vilistlane Timmu Tõke.

11.06 kell 15.00 - Kriisist tulenevate muutuste juhtimine

Kuidas viia organisatsioonis ellu kriisi käigus hädavajalikke muutusi? Millised meetodid aitavad inimesi kaasata? Kuidas kiirendada töötajate kohanemist uue olukorraga?

EBSi juhtimise õppejõu ja Viveo Health partnersuhete juhi Ester Eomoisiga diskuteerib Eesti Energia energialahenduste müügidirektor, EBSi vilistlane Sten Argos.

18.06 kell 15.00 - Digiplatvormide roll globaalses majanduses

Millist rolli mängivad digiplatvormid ülemaailmses majanduses? Mida tuleks kasutajatel pidada silmas turvalisuse ja privaatsuse kontekstis? Millised on platvormiseerumise trendid ja kuidas mõjutab see meie kõigi igapäevaelu?

EBSi värskelt valitud ja 1. augustil ametisse astuva rektori Meelis Kitsinguga diskuteerib internetipõhise isikusamasuse kontrolli teenust pakkuva IT-ettevõtte Veriff asutaja ja juht, EBSi endine tudeng Kaarel Kotkas.

EBSi Majandusstuudio otseülekandeid saab jälgida Delfi vahendusel ja EBSi Facebookis. Saated on järelvaadatavad Delfi Ärilehes, Facebookis ja Youtubes.

Delfi kommentaariumis saavad vaatajad küsida küsimusi saates osalejatelt.