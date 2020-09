VAATA OTSE: Kas pandeemia tapab turismi? Just nüüd tuleb mõelda, kuidas nutikamalt tegutseda

Konverentsi kava:

10:00 Sissejuhatus ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemi tervitus

10:10-10:50 Caroline Bremner, uuringute juht Euromonitor International, Covid-19 mõjust turismile ja majandusele laiemalt, aga ka kuhu ja kuidas ollakse valmis reisima, ettekandega „Travel and tourism after Coronavirus: new consumer values reshaping the industry".

10:50-11:30 Doug Lansky, kirjanik ja arvamusliider, ettekandega „Social megatrends that reshape the tourism as we know it", mis jagab praktilisi soovitusi lähitulevikuks ja näiteid muutunud ärimudelitest.

11:30-12:15 Turismi turundustegu 2020 konkursil osalejate ja nelja finalisti tutvustus. Avatakse turismikonverentsi publiku hääletus.

12:15-12:20 Uued EHE märgiseid

12:20-12:35 Muusikaline vahepala muusikult EIK

Plokk II:

12:40-13:20 Juhan-Madis Pukk, Flowit Estonia ja ITL juhatuse liige. Tänases olukorras, kus reisimine on välistatud ning tegeleda tuleb ettevõtete säilitamisega, tundub keeruline mõelda turismisektori kasvatamisele. Aga just nüüd tuleb mõelda, milliseid teenuseid või tegevusi automatiseerides saab Eesti turismisektoris nutikamalt ja tõhusamalt tegutseda.

13:20-14:05 Katarina Thorstensson, Göteborg & Co targa turismi ja kestlikkuse strateeg, ettekandega "Global Destination Sustainability Leadership Award - how we did it?", räägib, millised tegevused on viinud Göteburgi globaalse tunnustuseni kestliku sihtkohta juhtimise eest.

14:05-14:40 Signe Jungested, turismistrateeg ja visionäär, räägib, kuidas viia vastutustundlikku reisimist erinevate osapoolteni, ettekandega The future of tourism".

14:40-14:50 Selgub Turismi turundustegu 2020 võitja

14:50-15:10 Liina Maria Lepik, EASi turismiarenduskeskuse direktor

15:10-15:20 Lõppsõna