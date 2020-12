VAATA OTSE | Kuidas pensionireformist kasu saada?

Seminari jagavad soovitusi ning isiklikke kogemusi majandusteadlased ja investoridTõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets ning Kristjan Liivamägi.

Kristjan Liivamägi sõnul puudutab see teema enam kui 700 000 Eesti pensionikogujat. "Eestlased on tänaseks pensioni teise sambasse on kogunud üle 5 miljardi euro ning see on meie üks suurimaid finantsvarasid. Seetõttu on oluline pensionireformiga seotud muutused ja võimalused inimestele lihtsas keeles ja arusaadavalt lahti selgitada. Pensioni II sambast loobumine või seal jätkamine on oluline finantsotsus, mida inimene ise mõjutada saab. Meie eesmärk on aidata inimestel teha läbimõeldud finantsotsus," ütles Liivamägi.

Veebiseminaril analüüsivad majandusteadlased Eesti pensionisüsteemi ülesehitust, pensionireformiga muutunud teist ja kolmandat sammast ning nende tulevikku. Samuti saab teada, millest lähtuvalt valida pensionifondi ning kas tasub II pensionisambasse kogumist jätkata või mitte.

Seminari modereerib TalTechi õppejõud ning tunnustatud investor Paavo Siimann.

Trio Talpsepp, Vaarmets ning Liivamägi on avaldanud ka menuki „Rahaedu põhimõtted. Kuidas haarata kontroll oma rahaasjade üle ja saavutada rahaline vabadus“, kuhu on kokku korjatud kolme mehe oskused ja praktilised kogemused igapäevastest rahaasjade juhtimisest ja investeerimisest.