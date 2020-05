VAATA OTSE | millised on start-up maailma uued võimalused ja väljakutsed?

Seminari käigus võtame need lähema vaatluse alla ja otsime väljakutsetele lahendusi. Lisaks vaatame sammu kaugemale ja arutleme selle üle, millised uued trendid on kriisi mõjul start-up maailmas tekkinud ja millised hiljuti alustanud ettevõtted võiksid kriisi enda kasuks pöörata. Täpsemalt on seminaril arutelu all sellised küsimused: illine on tänane olukord start-up ettevõtete seas?

Millised on väljakutsed ja võimalused?

Kogemused: kuidas on olukorda lahendatud?

Milliseid lahendusi on toonud Hack-The-Crisis?

Kas me näeme kriisi lõpus esimesi nn unicorn'e?

Millised trendid on tekkinud kriisi mõjul start-up maailmas?



Seminaril astuvad üles Startup Estonia juht Maarika Truu, Insly juht Risto Rossar, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler ning Accelerate Estonia nõukogu liige Viljar Lubi, Eesti Startupijuhtide Klubi asepresident ja Topia tootejuht Sten Tamkivi ning EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane.

Seminar koosneb ühisest vestlusringist, mida modereerib Accelerate Estonia programmijuht Kai Isand. Ühiseks vestluseks on planeeritud ligi 1,5 h.