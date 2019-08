Vaata: Transferwise’i asutaja jagas videot, kuidas ta lapsena Balti ketis seisis

„30 aastat tagasi moodustasid kaks miljonit inimest rahumeelse meeleavaldusena 600-kilomeetrise inimketi. See oli osa sündmustest, mis viisid kommunismi ja Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni," kirjutas Hinrikus Twitteris.

30 years ago 2M people formed a 600km long human chain as a peaceful political demonstration. This was part of the events that led to collapse of communism and the USSR.