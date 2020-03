VAATA UUESTI | Vilja Kiisler küsib, majandusanalüütik vastab. Nestor: seni kuni Skandinaavias on olukord kontrolli all, ei pea väga muretsema

Nestor: Tublid on olnud läbi aegade. Finantstagavara kõrge. Meie maksud on selle taga, ei ole mõtet kapitali niisama välja võtta. Mõni kuu kehva müüki ei mõjuta ehk. Laiemalt aga tööstussektoris mis toimub. Palgakasv. Odavad tootjad on uksi sulgemas. Kui nüüd ka üleilmne ebakindlus, siis annab kindlust, et konsolideeruda. Odav tööstus on lahkumas.

Millal tuleb kolakas?

Nestor: kes seda teab? Eelmisel aastal, et 2020 jõuab. Täna on raske öelda. Täna on positiivne see, et Skandinaavias väga kontrollitud olukord. Kui neil läheb hästi, siis on hea.

Milliseid võimalusi?

Nestor: abikaasa on arst, siis ütleb, et inimesed ei ole kunagi nii palju käsi pesnud.