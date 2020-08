Vaatamata reisipiirangutele teevad ettevõtjad Aasia turgude suunal aktiivset tööd

EASi Aasia keskuse juhi Kai Kreose sõnul võib EASi kogemuse põhjal öelda, et ettevõtjate huvi Aasia suunal on aina kasvav. „Kuigi koroonaviiruse kriis sai alguse Aasiast ning aasta algul oli ehk keeruline ette näha, kuidas reisipiirangute ajal Aasia-suunalist eksporti arendada, siis on Aasia turud näidanud kiireid taastumise märke ning Eesti ettevõtete jaoks on tegemist väga atraktiivsete turgudega,“ rääkis Kreos.

Kreose sõnul oli kohe kriisi alguses näha, et ettevõtjate vajadus adekvaatse turuinfo ja nõu järele on suur. „Selleks avasime juba märtsi lõpus kiirliini Eesti ettevõtjatele, kellel oli Aasia turgude osas küsimusi,“ rääkis Kreos. Ta selgitas, et EASi Aasia eksperdid aitasid ettevõtjaid väga erinevate küsimustega alates sellest, kuidas olemasolevate partneritega uues olukorras edasi minna ja ühendust hoida kuni uute koostöövõimaluste leidmiseni, et kompenseerida raskusi muudel turgudel. Lisaks tuli abi osutada ka impordipäringutega, mis olid suuresti seotud Eesti maskide tootmise võimekuse suurendamisega.

Hoolimata kriisist õnnestus nii mõnelgi Eesti ettevõttel jõuda uute lepingute ja edusammudeni. „Ühe peamise eduloona saab välja tuua Haage Vee juuli lõpus toimunud virtuaalse allkirjastamistseremoonia Hiina ettevõtte Hubei Salt Groupiga, kus jõuti kokkuleppele mitmeaastase koostöö osas ning mille väärtust hinnatakse kuni viie miljoni euro suuruseks,“ ütles Kreos ja lisas, et tegemist oli suurepärase näitega sellest, kuidas põhjalik koostöö ja suhtlus varasemalt loodud ärikontaktidega Aasias võib viia tulemusteni ka reisipiirangute ajal.

Hiina suunal on edusamme teinud ka Eesti turbaettevõtted, kes kasvatasid enda Hiina-suunalist eksporti lausa kahekordselt. „Samuti ePiima eestvedamisel ka Eesti piimatootjad, kelle Hiina-suunaline eksport on püsinud eelmise aasta rekordilisel tasemel. Lisaks on jõudsate sammudega edasi liikunud Eesti õlletootjad,“ rääkis headest näidetest EASi Aasia keskuse juht ning avaldas lootust, et teisel poolaastal on häid uudiseid oodata ka logistika- ja tehnoloogiavaldkonnast, mis on väga aktiivselt Jaapani ja Hiina turu suunal tegutsenud.