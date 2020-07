Vaatepilt, mida pole ammu näinud! Tallinnas peatuvad uue nädala alguses kruiisilaevad

Aidaaura saabub Tallinnasse esmaspäeval ja Aidacara teisipäeval ning nad viibivad Tallinnas ühe päeva, teatas Tallinna sadam.

Laevade külastuse eesmärk on täiendada varusid ja võtta peale kütust. Kruiisilaevade pardal on vaid meeskonnaliikmed.

Saksa kruiisifirmal Aida Cruises on kokku 13 laeva ning ettevõtte on teatanud koroonakriisijärgsete esimeste kruiisireisidega alustamisest augustikuu alguses oma kolme laevaga Aidaperla, Aidamar ja Aidablu. Esilagu on tegemist vaid Saksamaalt alustavate ja merel toimuvate lühireisidega.

Tallinna Sadama selle hooaja esimene reisijatega kruiisilaev saabub hoopis Saaremaa sadamasse. Tallinki laev Victoria I ligi tuhande soomlasest reisijaga pardal peatub Saaremaa sadamas 28. juulil.