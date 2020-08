Väätsa Agro juht: põllumeestele pole sellist reklaami tarvis, et ukrainlasi lubatust enne tööle saadetakse

Delfi kirjutas täna, et koroonakarantiinist kinnipidamist kontrollinud politseinikud avastasid peale karantiinireeglite rikkumise ka mõnede võõrtööliste ebainimlikes tingimustes hoidmise. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht kommenteeris, et mõnedel võõrtööölistel tuvastati halvad majutus- ja hügieenitingimused. Samuti tuvastati 45 juhul liikumispiirangute rikkumised.

„Üks tõrvatilk meepotis rikub kõik ära," lausus Väätsa Agro juht Lenno Link. „Sellist reklaami pole põllumeestele tarvis, et meile tullakse vastu ja mingid tegelased ei suuda vastu panna ning panevad inimesed tööle."

Väätsa Agrosse ja Kaiusse tuli kokku seitse ukrainlast, kes veetsid kaks nädalat karantiinis. „Meil käis ka politsei kontrollimas. Me kedagi tööle ei saatnud ja metsa marjule ei lubanud ka minna. Eks kaks nädalat korteris istumist tundub hirmus, aga me mõtlesime, et pole mingeid jamasid vaja," rääkis Link.

Põllumajandus-kaubanduskoja organiseeritud erilennuga saabusid võõrtöölised Eestisse 21. juulil. Lingi sõnul toonitas koda e-mailides ja vestlustes mitmeid kordi, et reeglitest tuleb kinni pidada. „Muidu tullakse üks kord riigi poolt vastu ja kui seda kuritarvitada, siis võib-olla järgmist korda ei tule," märkis ta.

Põllumajandusettevõtjad on Lingi hinnangul rahul, et Ukrainast erilennuga töölisi toodi. „Meie ettevõtete jaoks on seitse inimest väga suur hulk. Kui nad poleks tulnud, siis oleks esimene võimalus olnud augusti alguses, aga see oleks kõik kolm nädalat edasi lükanud ja lehmad oleks lüpsmata jäänud. See päästis päeva," lisas ta.

PPA kontrollis 30. juulil koostöös terviseametnikega Eestisse 21. juulil erilennuga ja siia tööle saabunud Ukraina kodanikke. Päeva jooksul oli tegevustesse üle Eesti kaasatud 34 ametnikku PPAst ja seitse ametnikku terviseametist. Kokku kontrolliti 71 majutuskohta ja suheldi 145 Ukraina kodanikuga.