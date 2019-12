Vabad töökohad ei kipu kahanema

Kolmandas kvartalis suurenes vabade ametikohtade arv võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4% ja eelmise kvartaliga võrreldes 6%.

Ametikohtade koguarv (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) oli kolmandas kvartalis 609 126, mis on eelmise kvartaliga võrreldes ligi 0,3% väiksem. Ametikohtade koguarvus on endiselt suurim töötleva tööstuse (18%), kaubanduse (15%) ja hariduse (10%) tegevusala osatähtsus. Need tegevusalad olid kolmandas kvartalis ka Eesti suurimad tööpakkujad: kaubanduses oli 2050, hariduses 1473 ja töötlevas tööstuses 1407 vaba ametikohta. Neile järgnes avaliku halduse ja riigikaitse tegevusala 1125 vaba ametikohaga.

Vabade ametikohtade määr ehk osatähtsus ametikohtade koguarvus oli kolmandas kvartalis 2%, mis oli 0,1 protsendipunkti suurem kui 2018. aasta kolmandas kvartalis. Suurim oli see info ja side (3,1%) ning avaliku halduse ja riigikaitse (2,9%) tegevusalal, väikseim mäetööstuses ja kinnisvaraalases tegevuses (mõlemas 0,2%).

Avaliku sektori vabad ametikohad moodustasid kolmandas kvartalis kõikidest ametikohtadest 31%. Vabade ametikohtade määr oli suurim kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (2,7%). Riigiasutustes ja ettevõtetes oli vabade ametikohtade määr 2,2%, Eesti eraõiguslike isikute ettevõtetes 1,6% ja välismaa eraõiguslike isikute ettevõtetes 2,3%.