Vabade üürikorterite arv Tallinnas tegi aastaga suure hüppe

Üüripakkumiste arvu tõstsid turistidele mõeldud külaliskorterid, mille omanikud koroonakriisi tõttu klientidest ilma jäid ning seetõttu pikaajalisi üürnikke hakkasid otsima.

Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal ütles ERR-ile, et lisandunud pakkumiste näol on valdavalt tegu Airbnb-i portaalist lisandunud korteritega. "Enamik pakkumisest on tulnud lühiajalisest üürist, mis on omakorda tekitanud täiendavat hinnasurvet," lisas Habal.

Maikuus oli kinnisvaraportaalis KV.EE üleval üle 3500 Tallinna üürikorteri kuulutuse. Enim kuulutusi oli uute ja renoveeritud korterite kohta, mis on peamiselt ühe- ja kahetoalised. Aasta tagasi oli pakkumisel veidi üle 2000 korteri.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaal.