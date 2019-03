Vagunite rentimine Venemaale viis Operaili kasumisse

Operail kasvatas eelmise aastal ka veomahtu pea kolmandiku võrra ning vedas 13,4 miljonit tonni kaupu, mis moodustas 99% kogu Eesti Raudtee taristu kaubaliiklusest. „Kõige enam liikus rööbastel väetisi, mineraalseid kütuseid ja põlevkivi, kokku 84% kogu kaubamahust. Loodame, et oleme suutnud ületada transiitvedude madalseisu ning näeme ka järgnevatel aastatel vedude kasvu,“ kommenteeris Operaili juht.

Kuna on oodata, et kaubavedude mahud kasvavad, peab Operail rohkem ressurssi suunama vedurite hooldusele ja remontimisele. Lisaks jätkatakse käesoleval aastal ka vedurite moderniseerimise projektiga. „Hetkel oleme ümber vaatamas meie remondi äriüksuse tööd ning loodame leida kõige kasumlikuma ja efektiivsema mudeli, kuidas tagada edukaks äritegevuseks vajaminevad ressursid,“ ütles Toomsalu.

Operaili nõukogu esimehe Kuldar Leisi sõnul oli ettevõtte 2018. aasta tulemus väga hea, aga samas näitas kätte suuna, et Eesti ei ole enam tööjõukulude ja ka muude kuludega konkurentsivõimeline valdkondades, mis on väga tööjõumahukad. „Sellest tulenevalt tegeleb Operail lähiaastatel jõuliselt digitaliseerimisega ja kõrgema lisandväärtusega töödega, nagu seda on vedurite moderniseerimine eksporditurgude jaoks,“ lisas Leis.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd enam kui 690 inimesele.