Vähemalt 1200 inimest koondaval Tallinkil on laenulepingus tingimus ka Eesti töötajate kohta

„Praegu on veel vara hinnata, palju meie töötajaskond lõpuks kriisieelse ajaga võrreldes väheneb, kuna protsessid käivad ja nende jooksul võivad arvud veel muutuda,” ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link Ärilehe küsimuse peale, kui palju töötajaid lõpuks ettevõte, mis 2018. aasta lõpu seisuga andis tööd 7242 inimesele, kriisi tõttu koondab.

Siiski saab mingi suurusjärgu juba praegu avalikustatud teadete põhjal kokku arvutada. Lõppeva nädala kolmapäeval andis Tallink Grupp teada, et alustab sellest sügisest Tallink City hotelli kapiaalremonti, mis kestab järgmise aasta maikuu lõpuni ning seetõttu koondatakse lisaks juba aprillikuus nii Eestis kui Lätis koondatud 130 hotellitöötajatele veel ligemale 60 Eesti hotellide töötajat.

Sama päeva õhtul järgnes teade täiendavalt ka 190 Eesti laevapere liikme koondamisest. Koondamine puudutab peamiselt laevade teenindavate valdkondade personali ja ametikohti. Nendele lisanduvad Tallinki kommunikatsioonijuhi sõnul veel mõnikümmend kaldapersonali liiget.

Lisaks on ettevõte on alustanud laevatöötajate koondamisprotsesse ka Lätis ja Rootsis, kus koondatakse kokku kuni 800 töötajat. Ka Rootsis ja Lätis puudutab koondamine peamiselt laevade teenindavat personali. Soomes on enamus töötajaid palgata puhkusel. See teeb kokku Tallinki koondatute arvuks praeguse seisuga vähemalt 1200 inimest.

Samas rõhutab laevafirma kommunikatsioonijuht, et täpsetest numbritest on täna koondatute osas veel vara rääkida, kuna enamuses riikides protsessid alles käivad ja lõplikud arvud pole paigas. Seni on riikide lõikes ligi pooled ettevõtte töötajad olnud Eestis, järgmine suurem grupp on Soomes, seejärel Rootsis ja Lätis. Ka Saksamaal ja Venemaal on Tallinkil kummaski riigis kümmekond töötajat.

Ühtlasi on Tallink ise pakkunud riigilt saadava 100 miljoni euro suurusesse laenulepingusse tingimuse, et vähemalt pool grupi töötajatest peab töötama Eesti ettevõtetes ka edaspidi.

“Tallink on suutnud seni Eesti töökohti hoida ning see on olnud ja on meie strateegiline valik,” märkis Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link. Tema sõnul on Eesti töötajate osakaal on peale koondamistega lõpule jõudmist Tallinki Grupis suurem kui varem.