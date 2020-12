Vähiravifondi asutaja: oleme sel aastal 300 000 euroga miinuses

"Minu emal oli kuus aastat tagasi vaja Eesti inimeste abi, et saada hädavajalik ravi," ütles Toivo Tänavsuu ning selgitas, et fond sündis just seetõttu, et nad nägid, kuidas sarnases olukorras on ka teisi abivajajaid. "Eks siin on Haigekassa ravi ökonoomilised valikud, mis eemaldavad osa inimesi Haigekassa kaitsva vihmavarju alt," tõdes ta.

Tänaseks on vähiravifondilt saanud abi üle 1200 inimese ja aastate jooksul on sinna kogunenud üle 10 miljoni euro eraisikute toetusi. "Tegelikult on need pered, kogukonnad, suguvõsad, kes on selle fondiga haakunud ja elavad oma lähedastele kaasa," mainis Tänavsuu. Samas pole koroona-aasta fondile kaugeltki mitte lihtne olnud.

Mitmed üritused on tänavu viiruse tõttu ära jäänud, mistõttu on Tänavsuu sõnul annetusi ka pisut vähem kogunenud. "Abivajajaid on pigem rohkem, seega kokkuvõttes oleme sel aastal 300 000 euroga jooksvas miinuses," tõdes ta.

ETV heategevussaade "Jõulutunnel" kogub täna annetusi Hille Tänavsuu vähiravifondi Kingitud Elu SA toetuseks.

Loe lähemalt ERRi portaalist või vaata juuresolevast videost.