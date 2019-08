Vaid kahe kuuga tehinguni: Linnamäele kuuluv Apollo ostab Vapiano restoranid

Selle rohkem kui kümne piirkonnas oldud aastaga on ettevõte laienenud kolmes riigis. "Kuna oleme laienemisel olnud alati väga konservatiivsed, on kõik siiani avatud restoranid edukad ja väga hästi vastu võetud," rääkis Kerde. Samas on tema kinnitusel Vapianole laienemisruumi siiski palju, kokku oma kümnele restoranile nii Soomes kui Baltikumis.

"Üheskoos meie teiste kontseptsioonidega üritame veelgi kasvada Baltikumis ja Soomes," kinnitas ka Apollo Groupi osanik Ivar Vendelin, viidates sellele, et kindlasti tahavad nad ka Vapiano restoranide arvu õige pea kasvatama hakata, seda nii välismaal kui Eestis.

Mingeid muudatusi see samm ei Apollo Groupi tänastes kaubamärkides ega ka Vapiano kaubamärgis kaasa ei too. "Hindame Apollo Groupis väga tugevalt brändide väärtust. Kindlasti Vapiano on maailmas kiiresti areneval toitlustusturul juba praegu väga tugev bränd," põhjendas ta, viidates Euroopa päritolu Vapiano suurele laienemislaienele Ameerikas.

Apollo vaatab turul lahtiste silmadega ringi

Kuigi tehing nõuab ka konkurentsiameti luba, siis usub Vendelin, et seal takistusi ei tule. "Toitlustusturg on nii suur, et kindlasti läheb see positiivselt," märkis Vendelin. Tehingu maksumust osapooled ei avalikusta. Vapiano restoranid teenisid mullu piirkonnas üle 12 miljoni euro.

Küsimuse peale, kas Apollo Group peab täna veel mõne teise ettevõttega müügiläbirääkimisi, märkis Vendelin, et seda ta kommenteerida ei saa. Samas tõdes ta, et ettevõte vaatab praegu agressiivselt nii Apollo Groupi kui teiste ettevõtete laienemisvõimalustele. "Kui on häid ettevõtteid, häid kaubamärke, siis kindlasti oleme me huvitatud kasvamast ja laienemast. Vastus on jah, vaatame kindlasti turul veel ringi," sõnas Vendelin.

Apollo Group OÜ kuulub Ivar Vendelini ja Margus Linnamäe valdusettevõttele UP Invest, millele kuuluvad Apollo Kino, Apollo Kauplused, O'Learyse spordirestoranid, Blenderi kohvikud, KFC kiirtoidurestoranid, IceCafe jäätisekohvikud ning Baltic Film Distribution. Linnamäel on ettevõttes 42.9% osalus ja Vendelinil 40,53% osalus.

Esimene Vapiano restoran avati Tallinnas 2008. aasta kevadel.