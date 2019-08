Vaid kahe kuuga tehinguni: Linnamäele kuuluv Apollo ostab Vapiano restoranid

"Apollo Group on Baltikumi suurim meelelahutusettevõte. Kasvame ja otsime uusi võimalusi, kuidas kasvada veelgi suuremaks. Vapianoga leidsime hea ühise keele," põhjendas tehingut Apollo Groupi osanik Ivar Vendelin.

Ta tõi välja, et Apollo Groupiga on juba seotud mitmed erinevad toitlustusettevõtted ja kohvikud, nii Ameerika toitu kui kiirtoitu. "Selline hea kvaliteediga Itaalia toit aga puudus," märkis Vendelin, kes on veendunud, et Vapioano restoranid on hea täiendus Apollo Groupile. Seni Piano Groupi alla kuulunud seitse Vapiano restoranist kolm asuvad Tallinnas, üks Tartus, üks Vilniuses ja kaks Helsingis.

Tehingu läbirääkimised kestsid võrdlemisi lühikest aega, esmakontakt loodi juuni alguses Ülemiste laienduse avamise käigus, kus tutvustati ka uut Vapiano restorani. "Seal tekkis meil vestlus ja arutelu kahe Vapiano osanikuga. Leidsime suhteliselt kiiresti, et meil on väga palju ühist ja kohad, kuhu me sooviksime ja nemad sooviksid laieneda, on võrdlemisi sarnased," lausus Vendelin. Seetõttu jõuti kiiresti üksmeelele.

"Üheskoos meie teiste kontseptsioonidega üritame veelgi kasvada Baltikumis ja Soomes," rääkis Vendelin, viidates sellele, et kindlasti tahavad nad ka Vapiano restoranide arvu õige pea kasvatama hakata, seda nii välismaal kui Eestis. Kuidas seda aga täpselt tehakse, see tuleb veel Vapiano peakorteriga läbi arutada.

Mingeid muudatusi see samm ei Apollo Groupi tänastes kaubamärkides ega ka Vapiano kaubamärgis kaasa ei too. "Hindame Apollo Groupis väga tugevalt brändide väärtust. Kindlasti Vapiano on maailmas kiiresti areneval toitlustusturul juba praegu väga tugev bränd," põhjendas ta, viidates Euroopa päritolu Vapiano suurele laienemislaienele Ameerikas.