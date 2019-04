Väide, et noored ei tahaks tööd teha, ei vasta tõele

Staffani pitsarestoran on Pärnu tuntumaid söögikohti. Seal pole klientide puudust talvelgi, suvel aga oodatakse tihtipeale hulk aega järjekorras, et sööma pääseda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suvel lisandub kesklinnas töötavale restoranile veel rannapitsa ning inimesi vajatakse juurde kuni 60.

"Suveks tulevad peamiselt kooliõpilased, keskkooli lõpetajad, põhikooli lõpetajaid on muidugi vähem, aga tööd on palju. Meedias on väga palju läbi käinud, et noored on lumehelbekesed ja midagi teha ei taha, aga minul on praegused kogemused küll näidanud, et on ikkagi väga tublisid ka. Põhitöötajad on mul olemas, kes mul aasta ringi on, need on sellised väga kindlad, kellega ma võin maailma lõppu minna," rääkis Staffani Pizza juhiabi-personalijuht Mari Tsukker.

Villa Wessetis, kui suveterrass kaasa arvata, mahub korraga sööma 200 inimest. Niisiis on teenindajaid vaja juurde palgata.

