Vaidlus austraallastega sulgeb Harjumaal höövlitööstuse

Mis Vaidawoodist edasi saab, ei oska aprilli algul ettevõtte juhtimise üle võtnud Margus Kohava veel öelda, kuid senine äritegevus on peatatud ja otsitakse uusi ideid.

Ettevõtte majandusaasta aruandes tõdetakse, et ettevõttel on ostjatelt laekumata arvete hulgas nõue kliendi vastu summas 3,7 miljonit eurot ehk 6 miljonit Austraalia dollarit, Kohava selgituse kohaselt on tegu pikaajalise Austraalia partneriga, kellega praegu käib vaidlus materjali kvaliteedi üle ja selles lahendust veel ei ole.

