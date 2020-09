Vaidlus lennuhüvitise üle viis Lufthansa Eesti domeeni arestimiseni, võlanõudja ähvardab selle enampakkumisele panna

Möödunud aasta novembris pöördus lennuhüvitiste sissenõudmisega tegeleva ettevõtte Flagito OÜ poole reisija, kelle lennud Hispaaniast Eestisse tühistati Lufthansa streigi tõttu.

Reisijal oli broneering mullu 7. novembri lendudele Palma de Mallorcast Frankfurti ja sealt edasi Tallinna. Need aga tühistati ja neli päeva hiljem pöördus reisija Flagito poole, et nõuda lennufirmalt välja 400-eurone hüvitis.

Lufthansa keeldus kompensatsiooni maksmast ja väitis, et streik käib erakorraliste asjaolude alla. „30. jaanuaril esitas Flagito kohtusse Euroopa maksekäsu avalduse, kuivõrd asjakohase streigi olemus ja teavitamise aeg võimaldanuks Lufthansal lennutõrget vältida, mistõttu ei olnud Flagito hinnangul tegemist erakorraliste asjaoludega," selgitas Flagito OÜ juhatuse liige Sander Potisepp.

Kohtudokumendid toimetati lennufirmale märtsis, kuid Lufthansa sellele ei reageerinud, mistõttu jõustas maakohus veebruaris välja antud maksekäsu. Juulis kinnitas Lufthansa lepinguline esindaja, et lennufirma on täitemenetluse dokumendid kätte saanud.

Kuna summat aga endiselt ei tasutud, siis arestis kohtutäitur 1. septembril lufthansa.ee domeeni. „Domeen arestiti seetõttu, et teadolevalt puudub Lufthansal Eestis muu vara, mille suhtes saaks täitemenetluslikke meetmeid rakendada," ütles Potisepp.

Potisepp tõi välja, et Lufthansal on täitmata veel kaks jõustunud kohtulahendit ja nendega seoses algatatakse täitemenetlused Saksamaal.

Flagito juhatuse liige nentis, et olukorra puhul on paljuski tegemist ilmselt kommunikatsiooniprobleemiga, kuna Lufthansa on suur korporatsioon. „Siiski ei saa sellega ilmselgelt vabandada jõustunud kohtulahendi täitmata jätmist. See iseloomustab, kui keeruline võib reisijatel olla suurtelt lennuettevõtjatelt hüvitise kättesaamine olukorras, kus lennuettevõtja keeldub hüvitise vabatahtlikust tasumisest," lisas ta.

Ärilehel ei ole õnnestunud nädala aja jooksul Lufthansalt kommentaari saada ehkki nad on lubanud selle edastada.