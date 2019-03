Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted kardavad veebimüüki kasutada

„Eesti digitaalset võimekust riigi tasandil on palju teistele eeskujuks toodud ning meie head taset kinnitavad ka vastavad EU-ülesed uuringud. Samas kui küsisime Baltikumi ettevõtetelt, et mis on nende valmisolek pakkuda oma tooteid ja teenuseid digitaalsetes kanalites, siis viiendik Eesti ja Leedu ning koguni pea 40% Läti VKE-dest ei pea seda üldse oluliseks.

See tõstatab aga tõsise küsimuse Baltikumi ettevõtete konkurentsivõimest lähitulevikus,“ kommenteeris SEB BBO uuringut SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Leppänen tõdes, et võrreldes teiste Balti riikidega on Eesti olukord küll pisut parem, aga me peame väga kiiresti tegutsema, et konkurentsis püsida. SEB BBO uuringu järeldusi kinnitab ka hiljutine RAIT Faktum Ariko tööstusettevõtete seas läbiviidud küsitlus, mille tulemusena selgus, et Eesti töötleva tööstuse ning mäetööstusettevõtete seas on oma protsesse digitaliseerinud vaid 24% vastanutest.