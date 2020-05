Väike lennujaam seljatab mõnedel laupäevadel maailma tihedama liiklusega lennujaamu

Vähemalt mõnel laupäeval on tegemist maaima aktiivseima lennuväljaga.

„Laupäeval on tihe kaubavedu, mis on meie leivanumber ja samas on see reisijateveo madalaima aktiivsusega päev,“ ütles lennujaama juht Jim Szczesniak. „Näiteks 2. mail oli Anchorageis 744 lendu, kuid Chicagos oli neid ainult 579 ja Atlantas 529.“

Esimest korda võttis see lennujaam maailma aktiivseima liiklusega lennuvälja tiitli 25. aprillil, kirjutas CNN.

Koroonaviiruse tõttu on kadunud enam kui 90 protsenti reisilendudest, ütles ACI Worldi tegevdirektor Angela Gittens. „Nõudlus on üsna kadunud.“

Kuid erinevalt reisijateliiklusest on kaubavedu tõusuteel. Anchorage pole ka tavaoludes tundmatu sihtkoht, kuna on maailmas kaubalendude aktiivsuse poolest viiendal kohal.

„Kaubavedu on kasvanud,“ ütles Szczesniak. „Peamiselt on selle põhjus Aasias toodetud Covidi vastu võitlemise varustuse vedu Põhja-Ameerikasse.“

Lennujaamma asukoht on suurepärane. 9,5 lennutunni raadiuses on 90 protsenti maailma tööstusest.

„Anchorage eelis on see, et täislastis lend saab toimuda vaid pooltäis kütusepaagiga,“ märkis ta. „Seetõttu lendavad lennukid Anchorage'i ja tangivad, et lennata sihtkohta.“

