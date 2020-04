Väikeettevõte soovib ajutiselt palgalise puhkuse kohustuse kaotamist

Tulika Hambaravi OÜ on väikeettevõte, mis tavaolukorras sulgeks oma uksed klientidele juulikuus, kui kollektiiv 28 päevaks puhkusele siirdub. Sel aastal on koroonapandeemiast tulenevalt aga asjad teistmoodi ja nii-öelda kollektiivpuhkusel on ettevõtte praeguseks olnud ligi kaks kuud.

"Me oleme kaks kuud siia maani suletud olnud, kaitsevahendid lihtsal ei ole piisavalt saada ja sellepärast me otsustasime (hambaravi) kinni hoida. Nüüd jälle vaikselt planeerime alustada, tegelema aktiivselt kaitsevahendite otsimisega," ütles hambaravi juhataja Heily Anter-Kiibus.

"Kui kaks kuud on nagunii juba sunniviisiliselt puhatud – ja oleneb ju tegevusalast, mõnel juhul isegi kauem –, et siis ei ole väga perspektiivikas, et uuesti võtta siin suvel või sügise poole täispuhkus, 28 päeva. Ja sellepärast tekkiski mõte, et kuna seaduse järgi lihtsalt sellist võimalust praegu ei ole, et töötajatel jääb ikkagi õigus saada plaanilist puhkust, et võiks olla riiklikult selline toetus väikefirmadele," rääkis Kiibus.

Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna juhataja Ulla Saar ütles, et seesugust töölepingu seaduse ajutist muutmist praegu plaanis ei ole, kuna see samm ei oleks töötajate heaolu arvelt õiglane. Küll aga saab Saare sõnul kahepoolsele kokkuleppele jõudes ettevõtte sees selliseid ajutusi puhkuse ärajätmisi teha.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.

