Väikeettevõtja avalik pöördumine valitsusele: piirakem äride lahtiolekut valitsuse tasandil

Olen nädal aega toimuvat pealt vaadanud ja süda tilgub verd. Valitsuse otsustamatus on kohutav. Teste ei tehta, edastatakse valeandmeid nakatumiste kohta, karantiini jäetud inimestele sotsiaalset kindlustatust ei pakuta - helistasin eile tööinspektsiooni ja töötukassasse seoses oma töötaja naasmisega Taist ja isolatsiooni saatmisega - ja kõige hullem on väikeettevõtete nurka surumine rendikohustuste täitmisega.

Olen seotud pereettevõtte pidamisega, mille punktid asuvad kaubanduskeskuses.

Tänaseks on valitsus loonud olukorra, kus inimestel soovitatakse tungivalt olla kodus ja külastada vaid toidupoodi ja apteeki vajaduse korral.

Mõistlikud inimesed loomulikult järgivad seda, seetõttu on ka igasuguste teenuste-kaupade tarbimine viidud miinimumi ja isegi seiskunud. Kõik see on väga õige.

Aga küsimus on, mida teeb keskuse või rendipinna omanik. Nimelt ütleb ta rentnikule, et hoia oma punkt maksimaalselt lahti, meie renti ei alanda.

Vabandust, kuid siin tekib ju vasturääkivus – rahval kästakse tungivalt kodus olla, samal ajal on aga äride omanikud meeletu surve all, kuidas maksta rendipinna eest, kui käivet ei ole.

Selles, mis saab väikeettevõttest, on valitsus kas unustanud või vaatab probleemist teadlikult mööda.

Ütlen kohe ära, et laen siin ei aita, see oleks uus kohustus.

Paljud sellised ettevõtted nagu riidepoed, juuksurid, iluteenindajad, kingsepad, pesumajad, õmblustöökojad jne annavad tööd kuni kümnele või enamale inimesele ja hetkega on nad jõudnud hävingusse.