Väikeettevõtja, kelle tuttavad koondamisteateid välja saadavad: niiviisi aeglaselt sussutades istume veel aasta ära ja jõuame järgmisse kriisi

„Eestis haigestus grippi 124 000 inimest! Sisult 10 000 inimest igal kuul. 26. veebruarist tänaseni on meil SARS-Cov-2 1332 haigestunut. Kui neid oleks 10 000, ei julgeks me akentki lahti teha. Seda mitte statistika, vaid kuvandi pärast, mis on loodud koroonast. Me oleme hirmuvalitsuse all ja kes ei usu, võrrelgu oma meelelaadi 2009. aastaga,” märgib väikeettevõtja.

Maran on seda meelt, et riskigrupid ja eakad peaksid jääma karantiini edasi ning neid tuleb hoida, kuid noortel ja tervetel tuleks anda tasapisi võimalust naasta endisesse rütmi. „Me pole jõudnud tervishoiu võimekuse kaare tippu ja ma saan aru, et meetmeid oligi tarvis, et mitte haiglaid üle koormata. Kuid niivõrd aeglaselt sussutades istume veel aasta ära ja jõuame järgmisesse majanduslikku kui ka tervisekriisi,” leiab väikeettevõtja.

Teine laine ei jää tulemata

Ta on veendunud, et viirus ei kao paarikuise rahvastiku isolatsiooniga kuhugi, vaktsiiniga läheb aga heal juhul veel aasta – tavapärane vaktsiini tootmine on kaks aastat. „Mida rohkem seda läbi põetakse, seda vähem on viirusel, kellest kinni hakata. On tõendeid, et inimestel tekib koroona vastu resistentsus, kuid muidugi on ka uuesti nakatunuid. Nii nagu ka vaktsiinid ja muud haiguste seljatamised ei taga sajaprotsendilist kaitset,” sõnab ta.

Maran on veendunud, et kui me ootame sooja aja eel oma tubades ja hakkame sügise hakul meetmeid lõdvendama, siis ootab meid paratamatult ees järgmine laine, sest viirus on tulnud selleks, et jääda. „Varem või hiljem peame me kõik viirusega kokku puutuma,” usub ta.