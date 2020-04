Väikeettevõtjad Martin Helme renditoetuse ideest: see on hea, aga toetus peaks olema laiem

Rahandusminister Martin Helme esitas valitsuse kabinetinõupidamisele memorandumi, millega eriolukorra tõttu suletud kauplustele makstakse renditoetust kuni kolme miljoni euro ulatuses kuus.

EVEA hinnangul peaks plaanitav toetus peaks õiglase ja võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt hõlmama:

1. mitte üksnes suurimates kaubanduskeskustes tegutsevaid, vaid kõiki spetsialiseeritud kauplusi, v.a. toidupoed ja apteegid, mis tegutsevad rendipinnal ning mis olid koroona-kriisi ja eriolukorra tõttu kaotanud suurema osa oma käibest, nt. käsitöö- ja suveniiripoed ja butiigid Tallinna vanalinnas aga ka teistes linnades ning valdades, mis juba märtsi algusest olid klientidest tühjad;

2. kaubanduskeskuste rentnikest peab toetus olema kättesaadav mitte üksnes kaubandus- vaid ka teenindusettevõtetele, kes olid samuti sunnitud uksed sulgema (nt ilusalongid, õmblusateljeed jms);

3. rendipinnal (ka väljaspool kaubanduskeskusi) tegutsevaid ilu- , heaolu- ja terviseteenuste pakkujaid, kes on nakkusleviku takistamiseks oma tegevust vabatahtlikult peatanud.



Kuna selline lähenemine suurendab oluliselt toetuse saajate sihtgruppi ja meetme kulu, teeb EVEA ettepaneku tõsta käibelanguse kriteeriumi vähemalt 50 %-ni märtsis ja 80%-ni aprillis, et toetus jõuaks eelkõige enim kannatanud ettevõtjateni. Nii loodetavasti jääks meetme koormus riigieelarvele praeguste võimaluste piiridesse, kuigi loomulikult vajab see täiendavat analüüsi. „Leiame, et 30%-line käibelangus tekkis juba ning tekib veel väga paljudes kaubandusettevõtetes pelgalt seoses koroona-kriisi üldise mõjuga inimeste ostujõule ja tarbimiskäitumisele ning see ei kuulu riigi poolt kompenseerimisele,“ teatas EVEA.

Lisaks peaks toetuse andmisel arvestama üürileandja poolt üürnikule juba antud allahindlust üürisummmast.