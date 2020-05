Väikeettevõtjate hääletoru nõuab turismisektori toetuseks lisavahendeid: kriisiabi ei saa pakkuda vaid kiirematele

„On vaieldamatu fakt, et turismiga seotud teenuste ettevõtjad said koroonakriisis esimestena ja kõige rohkem kannatada,” märgib EVEA reedeses pöördumises meedia poole.

Seetõttu pöördus organisatsioon 28. mail väliskaubandus- ja Infotehnoloogia ministri Raul Siemi ja rahandusministri Martin Helme poole tungiva palvega suunata kiires korras täiendavaid rahalisi vahendeid EAS’i kaudu maikuus lühiajaliselt avatuna olnud meetmesse “Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus” nii väikeprojektide kui suurprojektide alameetmetesse. Pöördumisega liitusid MTÜ Eesti Maaturism, Ida -Viru Turismiklaster ja Muhu Turismi Assotsiatsioon.

„Oleme veendunud, et Eesti turismisektor vajab ja väärib oluliselt mahukamat päästepaketti, kui senine 25 miljonit eurot COVID-19 meetmetena ja 4,4 miljonit struktuurfondide rahajääki uutele ärimudelitele,“ ütleb EVEA asepresident Marina Kaas.

Ta märgib, et nad on nõus, et kriisiabi andmist oli vaja avada võimalikult kiiresti ja jooksev taotlemine on antud juhul põhjendatud, kuid selle jaoks peab olema adekvaatne eelarve, mis välistab stressirikast võidujooksu niigi kriisist räsitud turismiettevõtjate vahel.

Kaasi sõnul näitab ettevõtjate senine tagasiside suurt nördimust, sest nad pidid tegema ebamõistlikke jõupingutusi, üritades saada ülikiiresti kokku kõik taotluseks vajalikud dokumendid ja hankima informatsiooni, palkama selleks lisajõudu ja tegema kulutusi, kuid ei saanud isegi konkureerida oma ideedega riikliku kriisiabi saamiseks.

Nii leiab väike- ja keskmiste ettevõtjate ühendus, et kriisiabi ei saa pakkuda vaid kiirematele või seda ei saa korraldada suure konkurentsiga konkursi korras. Kriisiabi peab olema kättesaadav kõigile sihtgrupi ettevõtjatele, kes selleks kvalifitseeruvad, ning selleks peab igal kriisiabi meetmel olema adekvaatne eelarve.

Lähtuvalt eelöeldust teevad pöördumisele allakirjutanud järgmised ettepanekud: