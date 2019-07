Väikefirmad mures: me ei tea, kes meiega tegeleb

„Puudub konkreetsus, kes vastutab, kes on meie partner, kellega suhelda,“ tunnistas ta. „Õnneks on meil head kolleegid ametnikud majandusministeeriumist, kellega me suhtleme tippametnike, osakonnajuhtide tasemel, aga ministri tasemel on see praegu olnud ebaselge, et kes siis ettevõtjatega suhtleb.“

Rits ütles, et ta ei ole näiteks kursis, millega tegeleb IT ja väliskaubanduse minister Kert Kingo ja see teebki murelikuks,“ lausus ta.

