Väikeinvestorid jagavad õllepruulikodadele heldelt raha. Mis neid selle nišiäri juures ahvatleb?

Väikepruulijate liidu juhatuse liige, Eesti suurima väiketootja Põhjala pruulikoja üks omanikest Enn Parel ütleb, et inimesed usuvad Eesti väiketootjatesse ning teiseks saab ühisrahastuse puhul investeerida väikseid summasid, mis lubab teha ka emotsionaalsemaid valikud. "Kui Põhjala kaasas kinnises investeerimisringis 2,2 miljonit, kus miinimumsumma oli 100 000 eurot, siis kõnealuste pruulikodade puhul on tegemist summadega, kus väikeinvestoriks saad ka 200 euro paigutamisega. Seega ei saa emotsionaalsest faktorist mööda vaadata. Inimesed, kes õllekultuurist huvituvad, näevad kui hästi meie tootjatel läheb ja näitavad siis oma lemmikutele ka toetust üles. Ma ise investeerisin samuti Pühastesse näpuotsaga ja tegingi seda emotsiooni pealt!," tunnistas Parel. Samas kinnitas ta, et ta usub siiski ka Pühaste eduloosse ja sealse meeskonna professionaalsusesse.

"Eelkõige on ühisrahastused siiski edukad sellepärast, et investorid näevad väiketootjates tulevikku. "See on põhiline asi. Vahepeal ilmusid imelikud uudised nagu õllebuum oleks läbi Aga see pole õieti alanudki! Me näeme praegu seda faasi, kus väiketootjad on maailma murdnud ja kaasavad uut raha, et kasvada ja kasvu kindlustada. Finantsinvesteeringuna vaadates pole tegemist nö traditsiooniliste vana majanduse firmadega, mis kasvavad paari protsendi võrra aastas - need kasvavad mõnekümne või mõnesaja protsendi kaupa," rääkis Parel.