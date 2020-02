Väikelaenu võtjate välimääraja. Kes Eestis enim sellist toodet kasutavad?

Umbes 17% väikelaenude klientidest moodustavad keskmisest väiksema sissetulekuga Eesti muukeelsed elanikud. Kokku on Eestis väikelaenu oma elus kasvõi ühe korra võtnud ligi 60% aktiivsest elanikkonnast (vanuses 18 kuni 75).

„Üldiselt on meie ühiskonnas levinud arusaam, et väikelaenude võtmine on pigem negatiivne nähtus, millest hea finantskultuuriga inimene peab hoiduma. Samas on nii mõnegi kliendi jaoks väikelaenu võtmine osa teadlikust rajaasjade planeerimisest. Nii näiteks on üle 10% väikelaenude võtjatest keskmisest kõrgemate varade ja säästudega," kommenteeris SEB erasegmendi juht Triin Raudsepp.

Lisaks mainis Triin Raudsepp, et sarnaselt kasvuga eluasemelaenude ja liisingu valdkondades, on ka tarbimislaenude maht ning keskmine võetav tarbimislaenu summa on olnud viimastel aastatel tõusutrendis.

SEB andmetel võtavad väikelaene aktiivselt Eesti keskmise ja keskmisest väiksema sissetulekuga elanikud, kusjuures meeste ja naiste osa on selles vallas võrdne. 85% ulatuses võetakse laenu pankadest ning peamised põhjused on endiselt auto ost, kodu renoveerimine ja sisustamine.