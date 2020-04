Väikelinnade hotellid on avanud uksed meedikutele ja teistele eesliini töötajatele

„Lasime Viljandimaa arenduskeskusel kaardistada kõik maakonna turismitalud, kuhu saaks inimesi karantiini panna või vabatahtlikud karantiini minna,” rääkis Viljandi linnapea Madis Timpson, kes on ka Viljandi omavalitsuste liidu aseesimees. „Mis linna puudutab, siis oleme rääkinud kõikide majutusasutustega. Loomulikult oleme kokkuleppele jõudnud,” ütles Timpson.

Tema sõnutsi on Viljandi linnal praegu kokkulepped mitmekümne toa kohta. Broneeritud kohtadesse hakatakse ennekõike majutama eesliini töötajaid – politseinikke või päästjaid –, kelle eest linn siis ka maksab. „Mis puudutab hotelle, siis meil Viljandis on Park hotell, mis ise majutab Viljandi haiglas töötavaid arste. Nad ise tulid sellega välja ja pakkusid haiglale,” lisas Viljandi linnapea.

Viljandi hotelli Park omanikfirma Laidoneri KV juhatuse liikme Kristjan Saare sõnutsi on nad linna haiglas töötavaid arste majutanud alates 24. märtsist. „Praegu on kaheksa [inimest] ja arvatavasti lisandub veel 12 [inimest]. Me anname tube välja korruse kaupa,” selgitas ta. Tegu on külalisarstidega, kes tulevad Viljandisse 24-tunniseid vahetusi tegema ja elavad toas üksi.