Väikesaarteriik tahab muuta briti kolonistide ja vene kaardimeistrite nimevalikut

Saared said nime briti kapteni järgi, mille Venemaa kaardimeistrid kaartidele panid. Nüüd on moodustatud komitee, kes peab valima turismist elatuvale riigile uue nime.

Valiku tegemine 15 saarest koosnevale riigile on keeruline. Umbes 17 000 inimest tahavad, et Cooki saared saaks endale mingi maoorikeelse nime. Valikusse on kantud 64 nime alates Rangiaroa'st ehk armastus taevast kuni Raroatua'ni ehk oleme jumala sulased.

„Aeg on olla uhked oma valitud nime üle, mis on meie poolt valitud ja meie keeles,“ ütles komitee juht Danny Mataroa Reutersile. „Cooki saarte nimi pandi meile ja kaks vene kartograafi kandsid need maakaartidele ja sundisid meile peale.“

Briti meresõitja James Cook maabus sartel 1770ndatel. Saartest sai 1800ndte lõpus Briti protektoraat ja seejärel Uus-Meremaa territoorium. 1965. aastal sai saareriik iseseisvaks.

Cooki saarte nimemuutus peaks võtma aega umbes kaks aastat, märkis Mataroa ja tõenäoliselt ei saada läbi referendumita.

„Me tunneme, et seda oleks pidanud juba ammu tegema,“ rääkis ta.

Cooki saared on kaugel eemal välisturgudest. Peale kala pole loodusvarasid. Perioodiliselt laastavad saarekesi loodusõnnetused. Infrastruktuur on vilets, märgib Wikipedia.

Turism on majanduse võti, kuigi veidi eksporditakse ka troopilisi ja tsitrusevilju. Tööstus piirdub tsitruseliste töötlusega, rõivatööstuse ja käsitööga.

Riik on kroonilises kaubandusdefitsiidis, mida katavad emigrantide rahasaadetised ja välisabi, mis peamiselt tuleb Uus-Meremaalt.