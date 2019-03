Väikesed õllepruulid ootavad uuelt valitsuselt aktsiisimuutust

Väikepruulijate liidu juhatuse liikme Gristel Tali sõnul hoiavad väiketootjad praegu pöialt, et valimised võitnud erakond moodustaks valitsuse ja peaks kinni senistest väljaütlemistest.

“Valimisõhtu otseülekandes ütles endine rahandusminister Jürgen Ligi konkreetselt, et alkoholiaktsiisi määrad peaks tagasi viima kahe aasta tagusele tasemele. Vaadates seda, millised tagajärjed on olnud aktsiisipoliitikaga trikitamisel Eesti majandusele, on selline lähenemine väga tervitatav,” lisas Tali. Väikepruulijaid ei rahulda senise valitsuse lubadus neli aastat maksurahu pidada.

“Ettevõtjatena on meil raske pealt vaadata, kuidas rahvatervise eesmärke saavutamata kannatab riigi majandus. Tallink teatas reisijate arvude langusest, Maxima teatas täna, kuidas nad on kaotanud 20-30% alkoholimüügitulust, vähenenud turismivood on pannud surve alla majutus- ja toitlustussektori,” loetles Tali.

Ta märkis, et neli aastat sellise olukorra jätkumist ei ole lahendus Eesti majandusele, vaid kingitus piirikaubandusele. Samas ootavad Eesti väikepruulijad uuelt koalitsioonilt konkreetselt väiketootjaid puudutava aktsiisisoodustuse viimist naaberriikidega võrreldavale tasemele.

“Kehtiva aktsiisipoliitika puuduseks on juba vähekenegi edukamale kohalikule väiketootjale suurte rahvusvaheliste õlletootjatega sarnase maksukoormuse panemine. See pidurdab kohalikku ettevõtlust, takistab töökohtade loomist ja mõjub tegelikult halvasti ka rahvatervisele, sest annab eelise nö mahuõlledele maitseõllede ees,” selgitas Tali.

Arvestades, et Eesti suuremate õlletootjate tootmismaht on ligi 100 miljonit liitrit, ei ole Eesti Väikepruulijate Liidu hinnangul põhjendatud 600 tuhandest liitrist rohkem tootvate mikroettevõtete võrdsustamine suurtootjatega.