Väiketootja nuriseb: riik karistab väiketootja õlleeksporti kõrgemate maksudega

Põhjala pruulikoja juht ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatusse kuuluv Enn Parel on nördinud, et riik pole suutnud tänaseni lahendada olukorda, kus kasvutrendis, kuid aastas vähem kui miljon liitrit tootvatele väiketootjatele rakenduvad samad alkoholiaktsiisid, mis ka suurtootjatele nagu Saku või A Le Coq, kelle aastane toodang küünib 100 miljoni liitri kanti.

“Praegu on täiesti absurdne olukord, kus Eesti ja kogu Euroopa mõistes väiketootja satub eduka ekspordi tõttu järsku maksukohustuste osas samasse liigasse kolme suurtootjaga, kuigi tootmiskogused erinevad üle 160 korra,” märkis Parel, kelle sõnul lükkas riik pidevalt edasi otsust muuta maksukohustused võrdsemaks.

Kui täna on kuni 600 000 liitrit tootvatel väikepruulijatel võimalik tasuda 50% aktsiisist, siis õige pea ohustab kahekordne maksukoormus Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liikme sõnul lisaks Põhjalale ka mitmeid teisi pruulijaid, kes hetkel jõuga kasvu tagasi hoiavad.

“Aktsiiside tasumise eripära tulemusel “karistatakse” praegu kurioossel kombel just eksportivaid ettevõtteid, sest tootmismahu arvestusse läheb nii Eestisse kui välisturgudele müüdud toodang. See tähendab, et kui välisturgudel läheb hästi, siis Eestis satub tootja maksustamise mõttes samale pulgale suurtootjatega ja teda “karistatakse” kahekordse maksukoormusega,” kirjeldab Parel.