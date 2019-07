Väino Kaldoja edukas automüügiäri võib jõuda lõpule: vaadake mu isikukoodi, mingi lahendus peab ju tulema

Mis mure, mul ei ole kunagi muret. Aga ette peab ikka mõtlema, endale ei tasu illusioone luua, et kõik asjad on igavesed. Ühel hetkel tuleb aru saada, et noored jooksevad ehk kiiremini ja teisalt kas on mõtet kellelegi koormust jätta. Teemasid, mille üle mõelda, on palju. Ma olen seda ka mõelnud mitmeid aastaid. Aga lahendusi on vähe.

Daimleriga on teil siis suhted head?

Just uuendasime lepinguid, jah. Daimleri boss Dieter Zetsche lahkus küll just pensionile... Aga see meie omavahelist suhtlust [Daimleriga] ei muuda, suurtes ettevõtetes ei tehta nii, et kui tuleb uus ülemus, siis on kõik teistmoodi.

Nemad on siiski jõupositsioonil.

Jah, aga nad on nii suured, et otsused käivad seal inertsiga ja lepingute lõpetamine ei ole teema.

Kuulge, võtke kõik asjad kokku - mis olukord maailmas on, millised on suundumused. Võtke vaadake minu isikukoodi ja siis on ju päevselge, et mingi lahendus peab kuskilt tulema. Ma ei tea kas ja millised muutused tulevad, need mõtted pole mind kuhugi poole viinud. Kui nii, siis annan neist teada. Eesti rahva jaoks ei muutu midagi, st hullemaks asi ei lähe.

Eesti rahva seisukohalt pole ehk vahetki, kes mulle mersu müüb. Ettevõtluse seisukohast oleks kaotus suur.

Nojah, müügis ei olegi küsimus, vaid et kas riigieelarvesse raha laekub. Seda laekub, ma usun, samas mahus. Meil on suured müügimahud ka Leedus ja see rahavoog Eesti suunal jätkub.

Kui 2017. aastal maksis Mercedese, Mitsubishi ja teiste automarkide Baltikumi edasimüüja Silberauto dividendi 3 miljonit eurot ja 2018. aastal 2,3 miljonit eurot, siis tänavu aastaks on firma kasumi jaotamise ettepanek 500 000 eurot. Kontserni käive 2018. aastal oli 387 miljonit eurot (2017. aastal 342 miljonit eurot), kasvades aastaga 13 protsenti. Samas kasum vähenes 16 protsenti, kahanedes 2017. aasta 7,35 miljonilt eurolt mullu 6,18 miljonile.