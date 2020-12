Vaktsiinide äriline pool. Kes teenib kui palju ja milline võib meeletu arendustegevuse mõju olla vähiravile?

Et aru saada vaktsiinimaailma toimimisest, siis peab mõistma, et neid toodavad eraettevõtted, tihti ka börsifirmad. Vaktsiin ei ole aga kunagi olnud neile kullasoon, kui välja jätta gripivaktsiin, mida peab igal aastal nö värskendama. Kui COVID-19 on meiega jäädavalt, siis võib siin olla ka äriline mõte. Zika ja Sarsi tarbeks vaktsiine tootma asunud firmad põletasid samas valusalt näppe.

Niisiis selleks, et üldse vaktsiine tootma hakata, pidid sekkuma valitsused ja maailma jõukamad inimesed. Valitsused on seni lauale pannud 7,1 miljardit eurot. Mittetulundusühingud on lisanud 1,64 miljardit. Vaid 2,84 miljardit on pannud ravimifirmad ise.

Näiteks Oxfordi/AstraZeneca liit on saanud valitsustelt või mittetulundusühendustelt 1,8 miljardit eurot. Novavax 1,28 miljardit. Curevaci on toetanud ka erainvestorid. Valitsuselt on raha saanud ka Johnson & Johnson, Moderna ning Pfizer/BioNTech.

Kes kui palju teenib?

Suur küsimus on, kes teenib vaktsiinidelt ning kas see on üldse eetiline? Esiteks räägime me globaalsest pandeemiast, mis laastab nii tervist kui majandusi. Teiseks aga sellest, et ettevõtted on saanud palju abi väljast. Nii ongi neid hääli, mis ütlevad, et vaktsiini hind peaks katma vaid firmade kulud. Seda ongi lubanud AstraZeneca ja Oxfordi Ülikooli juures asuva biotehnoloogia firma liit. Nende vaktsiini hind algab 3,3 eurost doosi kohta. Aga on ka neid, kes ütlevad otse välja, et nende doos on pea kümme korda kallim. Väike, juba aastaid RNA vaktsiiniga revolutsiooni teha plaaniv Moderna on just see firma, kes on turule toonud kalleima doosiga vaktsiini.

Ükski täna välja käidud hind ei ole aga lukku löödud lõplikult. Pigem käib jutt esimestest tellimustest ja pandeemiaaegsest hinnastusest. Mis hakkab hiljem saama, sõltub paljust. Üks ekspert ütles BBC-le, et hetkel ostavad rikkad riigid vaktsiini kallima hinnaga, sest nad soovivd pandeemiale piiri panna iga hinnaga. Konkurents, mis ajaga tekib, viib hinnad alla. Sama teeb nö rahuaeg, kus pandeemia on maha surutud.

On ka neid, kes ütlevad, et me ei peaks ravimifirmasid süüdistama kasumi taga ajamises. Pandeemia algusajal reageerisid nad kiiresti, võtsid suure riski ja nende uurimis- ja teadustööde maksumus on olnud väga suur. Kui me soovime, et need ettevõtted ka edaspidi tegutseksid ja kiiresti reageeriksid, siis on neid vaja kuidagi premeerida.