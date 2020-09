Valdav osa maksetest jõuab saajani sekunditega

Ligikaudu kolmveerand kõikidest riigisisestest maksetest liigub Eestis ühe panga sees. Lisaks tegid eraisikud ja ettevõtted augustis iga päev keskmiselt 119 000 pankadevahelist makset, mille korral asuvad maksja ja saaja kontod eri pankades. Pankadevahelistest riigisisestest maksetest liikus augustis 61% mõne sekundiga, aasta varem oli välkmaksete osakaal 14% võrra väiksem. Eesti pangad teevad välkmakseid võrreldes teiste Euroopa pankadega märksa aktiivsemalt, euroalal keskmisena on pankadevaheliste välkmaksete osakaal hinnanguliselt 7%.

„Eesti edu välkmaksetele kasutuselevõtul teeb siirast heameelt, nagu ka see, et oleme selles valdkonnas muust Euroopast ees mitte mõne sammu, vaid terve staadionipikkuse. Ka piiriülesed euromaksed toimuvad täna 71% ulatuses sekunditega, mis on saamas järjest olulisemaks piiriüleselt toimetavatele Eesti ettevõtjatele," tõdes Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt.

„Vaatamata meie edule ei saa veel öelda, et kõik maksed liiguvad sekunditega. Näiteks pangakontoris algatatud maksete või piiriüleste euromaksete puhul ei pruugi see veel igas pangas nii olla. Positiivne on, et pangad viivad samm-sammult ajakriitiliste maksete algatamise lahendusi üle uuele süsteemile, et maksed toimiksid silmapilkselt ja seda olenemata kellaajast või nädalapäevast," märkis Olt.

Tuleval aastal võib välkmaksete osakaal veelgi tõusta

Eesti pankadest pakuvad välkmakseid SEB Pank, LHV Pank, Swedbank, Coop Pank ja Citadele Pank. Nende pankade maksed moodustavad 93% kõikidest riigisisestest pankadevahelistest maksetest. Kui välkmaksete süsteemiga liitub ka Luminor Pank, siis on vastav osakaal 99,5%.

Selleks, et pangakliendi poolt teise panka teele pandud raha jõuaks sekunditega saaja kontole, peab ka raha saaja pank olema välkmaksete süsteemiga liitunud. Kui raha saaja pank ei ole süsteemiga liitunud, jõuab raha kohale tööpäevadel kahe-kolme tunni jooksul ning reede õhtul algatatud makse jõuab saajani alles esmaspäeva ennelõunal.

Isegi kui maksja ja saaja pangad on välkmaksete süsteemiga liitunud, tuleb ajakriitiliste maksete puhul meeles pidada, et raha võib kauem teel olla näiteks siis, kui raha saaja pank nõuab konkreetse makse puhul viitenumbrit, mis on jäänud makse algatamisel märkimata. Lisaks võib juhtuda, et välkmaksena ei saa edastada makset, kus makse saaja nimi on ebakorrektne.