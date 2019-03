Valdo Kalm lahkub Baltika nõukogust

"Meil oli kokkulepe, et olen nõukogus selle aasta kevadeni, sest minu töökoormus muude ettevõtmistega on niivõrd suur. Soovin Baltikale edu muutuste elluviimisel, tegemist on pöördelise ajaga ettevõtte arengus," lisas ta.

„Toetan igati Baltika ärimudeli muudatusi. Praeguses olukorras on ainuõige keskenduda Balti riikide turgudele ning vähendada tegevuskulusid. Ettevõtte uus suund ei välista, et tulevikus saab uuesti kaaluda ärikasvu võimalusi," ütles Baltika Grupi nõukogu liige Valdo Kalm.

Baltika juht Meelis Milder tänas pikaajalist nõukogu liiget panuse eest Baltika uue tegevusplaani koostamisse. "Valdo oma teadmiste ning kogemusega suunas ettevõtet lahenduste poole," sõnas Milder.

Baltika Grupi nõukogu jätkab neljaliikmelisena, kuhu kuuluvad Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Tiina Mõis, Reet Saks ja Lauri Kustaa Äimä.

Eelmise aasta enam kui kolme miljoni eurose kahjumiga lõpetanud Baltika teatas esmaspäeval, et alustab kulude kokkuhoiu programmi, mis näeb ette tootmise lõpetamist Eesti tootmisüksustes, brändide ühendamise ja mitmete kahjumlike tegevuste lõpetamise.