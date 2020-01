Valdo Randpere ei toeta Huawei väljatõrjumist soodustavat regulatsiooni: see on puudli mängimine USA ja Hiina kaubandussõjas

„Detsembri algul aga tegid ameeriklased pea kogu Euroopasse invasiooni rääkimaks EL-i liikmetele kui ohtlikud on Hiina tehnoloogiatooted. Saksamaa hakkaski selle peale kõikuma, aga tõenäoliselt ei keela nad Huaweid täielikult,” ütleb Randpere. Ta lisab, et Prantsusmaa on otsustanud, et Huawei võib osaleda samadel tingimustel, kui teised tehnoloogiafirmad. Ungari on valinud Huawei oma 5G võrkude arendamisel partneriks.

„Kusjuures Ungari teatas oma otsusest koos kommentaariga, et ei ole suutnud tuvastada, et Huawei seadmed kujutaksid endast mingisugustki turvariski. Miks peab Eesti jooksma ummisjalu U.S.A. sabas? Ajalugu on näidanud, et ka ameeriklased võivad kas kogemata või meelega eksida. Ajalugu on veel näidanud, et ka teised tehnoloogifirmad teevad koostööd valitsustega,” ütleb reformierakondlane.

Randpere sõnul teeb teda kogu loo juures ettevaatlikuks ka teadmine, et „America first“ (Ameerika esimesena – S. L.) loosungi all peetavas kaubanduslikus maailmasõjas võib ameeriklaste jaoks Hiina tehnoloogiafirmade tõrjumisel julgeolekurisk olla ainult ettekääne. „Mul ei ole absoluutselt midagi USA vastu – igati nõus sellega, et nad on meie tähtsaimad liitlased ja kõik muu sellest tulenev –, aga ma ei ole ka naivist,” märgib riigikogu liige.

Tema sõnul pole riikidel pole igavesi sõpru ega püsivaid vaenlasi, riikidel on ainult igavesed ja püsivad huvid. „Küll aga on Eestil põhjust väga sügavalt oma sammudele enne mõelda ja alles siis tegutseda. Meil on maailmas väikese ülinutika e-riigi kuvand. See loob meile võimalusi, aga kohustab ka käituma suure vastutustundega just tehnoloogia valdkonnas. Meie sõna maksab ja mulle oleks kogu antud kaasus palju lihtsamini aktsepteeritav, kui USA lähtuks deviisist „Technology first“ (tehnoloogia esimesena – S. L.),” ütleb Randpere.

Tänane Postimees kirjutas, et tulevikus tuleb Eesti andmesidevõrkudes kasutatava tehnoloogia kasutuselevõtuks küsida luba tarbija- ja tehnilise järelevalve ametilt, kellel on aega seda menetleda kuni 120 päeva, ning ennekõike võib selle sammus näha Hiina tootjate Huawei ja ZTE välistamist Eesti turul.