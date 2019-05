Valga vald ostis veerand miljoni eest legendaarse motokeskuse

„Jaanikese motokeskuse puhul on tegemist Valga valla elanikele ja laiemale sihtgrupile väga olulise objektiga, millel on väga pikk ja tähendusrikas ajalugu,” rääkis Jaanikese rajal ise kuus MM-etappi korraldanud ja müügitehingut vahendanud Colliers Internationali konsultandi Ainar Haavistu.

Tema sõnul täitus kompleksi müügiga Valga motokogukonna pikaajaline soov, kuna kohaliku omavalitsuse kinnistu omanikuks saamisega said nad kindlustunde, et kompleks säilib. „See keskus asub looduslike orgude ja mägede vahel ning seda peetakse regiooni üheks parimaks,” märkis Haavistu. Keskuses on korraldatud nii Euroopa-, maailma- kui Nõukogude liidu meistrivõistlusi.

Haavistu sõnul on kohal palju potentsiaali, kuna see asub kohe Läti piiri ääres ning lõunanaabritele on motokross üks olulisemaid rahvusspordialasid. Saja kilomeetri raadiuses elab pool miljonit inimest ning keskuse külastusrekord on 29 000 pealtvaatajat.

Jaanikese motokeskuse ostu vastu tunti huvi nii Eestist, Lätist, Soomest, Rootsist, Taanist, Itaaliast kui ka Belgiast. Lisaks toimus kohtumisi ostuhuvilistega Aasiast.

Jaanikeses saab soovi korral korraldada sooloklasside MXGP ja MX2 motokrossi maailmameistrivõistluste etappe. Lisaks motokrossile saab keskuses korraldada ka ATV-, seiklus- ja ekstreemmatkasid, autokrosse, välikontserte ning offroad- ja maastikujalgrataste võistlusi.

Jaanikese motokeskus rajati 1960. aastal. 1980ndatel investeeris Valga Autobaas Tiit Vähi juhtimisel keskusesse ligi 300 000 rubla. Keskuses on harjutanud ja võistelnud kogu Eesti paremik ning keskust on kasutatud ka sõjafilmi "1944" stseenide filmimiseks.