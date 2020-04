Valga värske vallavanem tagastas talle ametiga kaasa tulnud luksusmaasturi

"Juba eelmisel aastal, kui vald hinnalise auto ostis, tekitas see kohalikes elanikes palju pahameelt," märkis Ester Karuse, kes sai uue ametiga kaasa ka endisele Valga vallavanemale Margus Lepikule (Reformierakond) kuulunud luksusmaasturi.

"Inimesed ei mõistnud, miks on vallavanemal vaja 50 000 eurot maksvat maasturit. See tundus Valgas, kus lisarahastust on vaja mitmele probleemsele valdkonnale, selge priiskamisena. Et Valga valla raha kokku hoida ja eriolukorrast tingitud raskusi leevendada, esitasin liisingufirmale tagastamislepingu," lisas Karuse.

Sellega hoiab piirivald nüüd igakuiselt kokku 690 eurot, mis viieaastase lepingu kohaselt tuleks vallal igakuiselt koos käibemaksuga auto kasutusrendi eest maksta. Küll aga tuleb Valga vallal maksta märtsi keskel vallavanemaks valitud Karuse isikliku autodega tehtud sõitude eest kompensatsiooni kuni 360 eurot kuus.

Karuse kinnitusel on aga eriolukorra tõttu ametisõitude arv minimaalne. "Avalikku raha saab palju paremini kasutada. Kujutan ette, mis pilguga vaataksid mind kohalikud ettevõtjad või sotsiaaltöötajad, kui ma valla raha eest ostetud luksusautoga nende juurde sõidaksin," leidis Karuse.