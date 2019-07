Valgamaa ettevõtja: EKRE tõi teistsuguse, ent moonutatud sõnumi

Poliitikast Pokk väga rääkida ei taha põhjendusega, et on ettevõtjana olnud alati põhimõtteliselt apoliitiline. „Olen olnud kogu aeg seisukohal, et annaks jumal mõistust, et poliitikasse kunagi ei läheks,” ütleb ta. Pokile tundub, et suures poliitikas kaob inimestel mõistus ära.

Küsimusele, miks – olukorras, kus kahe riigikogu valimise vahel läks majandusel hästi – tõusis EKRE Võru-, Valga- ja Põlvamaal neljandalt kohalt kõige populaarsemaks erakonnaks, märgib Sangaste Linnase juht, et EKRE esitas rahvale teistsugust, ent moonutatud sõnumit, mistõttu inimestele tundus, et EKRE on koalitsioonierakondadest õigem ja parem.

Peale selle mõjusid EKRE juhtpoliitikud opositsioonis olles targana. „Taheti muutust. Oldi vihased Reformierakonna peale, oldi vihased Keskerakonna peale ja tundus, et nüüd tuleb see õige,” arvab Pokk. Praeguses Eestis panevad Valgamaa ettevõtjat kõige rohkem muretsema need poliitilised rumalused, mis on tehtud ja mille mõju on suur. „Mis minu meelest on tegelikult ära kadunud, ongi see talupojatarkus ja reaalne mõistus,” ütleb ta.

Lootust süstib temasse usk uude põlvkonda, sest see paistab teistsugune. „Usun, et teistega arvestamine ja nägemine, et peale enda on suurepärased inimesed ümberringi, kasvab. Rumalus ja ainult endasse vaatamine aja jooksul väheneb. Maakohtades tehakse juba praegu palju ära kogukondade baasil, kus inimesed tulevad kokku, teevad heast tahtest ja rõõmuga,” märgib Pokk lõppnoodina.