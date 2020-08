Valgevene majandus vireleb nõukogudeaegsel tasemel

Endiselt tuleb umbes 70% Valgevene majanduse kogutoodangut riigile kuuluvatest ettevõtetest ja seal on hõivatud enamik tööjõudu. Valgevene sõltub väga tugevasti mõnest üksikust riigile kuuluvast rasketööstusettevõttest. Riigi tähtsaimate ettevõtete seas on väetisetootja Belaruskali, kaks suurt naftarafineerimistehast, Minski traktoritehas ja Minski autotehas. Selliseid ettevõtteid subsideeritakse võimsalt ja nad on ebaefektiivsed.

Kui Eesti keskmine brutopalk oli värskeimatel andmetel esimeses kvartalis 1404 eurot, siis Valgevenes on koos juba teise kvartali arvud, mille kohaselt oli keskmine brutopalk 1222,4 Valgevene rubla ehk ligi 417 eurot.