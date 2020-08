Valgevene rubla kukkus rekordmadalale. Rahavahetajatest on tekkinud järjekorrad

Poliitiline segadus lõi niigi haavatavat majandust. Valgevenelased kogunesid elavatesse järjekordadesse, et osta kohaliku raha eest dollareid ja eurosid. Reutersi kohalike allikate andmetel valitseb välisvaluuta puudus.

Valgevene rubla langes euro vastu 3,016 rublani. USA dollari vastu nõrgenes Valgevene rubla ligi kaks protsenti, 2,5364 rublani.

"Meil on paanika. Välisvaluuta nõudlus on väga suur," ütles üks Minski diiler Reutersile. "Ainult Raiffeisen Bankil oli sulavaluutat, mida nad müüsid läinud nädalal aktiivselt. Viimane valuutat toonud lennuk saabus Minskisse reedel. Meie pank ja teised soovisid täna osta valuutat, aga Raiffeisen ütles, et neil on valuuta otsas."

Üks allikas Valgevene riigile kuuluvast pangast ütles, et nad said klientidelt 2,5 miljoni dollari suuruse sularaha väljavõtusoovi, aga pangas oli ainult 100 000 dollarit.