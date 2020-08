Valgevenes äri ajav ettevõtja: praegused sündmused tekitavad muret

Jõelehe ettevõttel on Valgevenes 180 töötajat ja tänavu kevadel teatati, et Kaamos Timber investeerib 25 miljonit saeveski ehitamisse. Poliitilised sündmused ettevõtja sõnul äriplaane aga ei mõjuta.

Kevadel teatas Kaamos, et investeerib 25 miljonit eurot Valgevenesse. Kas või kuidas Valgevene praegused sündmused teile mõju avaldavad?

Meie jätkame ikka investeeringutega.

Kas Valgevene sündmused tekitavad teis muret?

Ikka tekitavad muret. See on loogiline, et päris külma kõhuga ei saa seda võtta.

Millised võivad praeguste sündmuste tulemused majanduslikus mõttes olla?