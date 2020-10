Valgevenes peeti kinni Eesti IT-ettevõtte omanik

Kinnivõetute nimekiri avaldati Valgevene Inimõiguste Keskuse „Viasna" veebilehel spring96.org.

Valgevene uudisteportaal TUT.BY teatas, et Vladislav võeti kinni omaenda autos Kozlova tänava sisehoovis tudengite protesti ajal. Vladislavi sõber kommenteeris portaalile, et ettevõtja viidi algselt Minski Zavodski rajooni siseministeeriumi jaoskonda, kuid laupäeva õhtul kell 23 selgus, et ta on hoopis viidud kurjategijatele mõeldud Okrestina vanglasse.

IT-ettevõte Bamboo Group OÜ alustas Eestis tegutsemist juba 2007. aastal. Tallinnas asub ettevõtte peakontor, Minskis arenduskeskus. Valgevenest pärit Vladislav Herchykaul on Eestis alaline elamisluba, ta omab Eestis kinnisvara.

Bamboo Group OÜ on ligi saja töötajaga rahvusvaheline IT-ettevõtte, mis tegutseb Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Bamboo Groupi klientide hulka kuuluvad muuhulgas Jaguar Land Rover, Škoda, Coca-Cola, Unilever ja Orange. Bamboo Group on korduvalt osalenud ernevatel EASi korraldatud Eesti riiklikel ühisstendidel.

2015. aastal osales Vladislav Herchykau peaministrit saatva äridelegatsiooni kooseisus visiitidel Dubaisse ja Omaani. Ettevõte on viimastel aastatel ühe valdkonnana keskendunud mobiilsete haridusplatvormide arendamisele. Tema mobiilset haridusplatvormi Znaj.by kasutatakse ligi 40% Valgevene koolides. Ettevõtte teine mobiilne haridusplatvorm BeED keskendub Malaisia ja Indoneesia turgudele.

Herchykau rääkis septembris Eesti Päevalehele, et on jälginud, kuidas võimud puistavad ettevõtteid, kes on end avalikult meeleavaldustega sidunud. Kõige rohkem sai tähelepanu rahvusvaheliseltki tuntud idufirma PandaDoc. Selle juht asutas fondi vabatahtlikult miilitsast ja teistest jõuorganitest lahkunud inimeste toetamiseks ja ümberõppeks. Kiiresti järgnesid läbiotsimised Valgevene ettevõttes ja nelja tipptöötaja vahistamine.

„Oleme ärimehed ja peame neid küsimusi käsitlema. Me oleme Eesti ettevõte, kellel on Valgevenes tütarettevõtted. Mul ja mu partneritel on kinnisvara, pere Eestis, aga peame hoolima ka oma inimestest. Seega oleme alustanud varuplaanide tegemist meie töötajatele siin, sest meie peamine ressurss on meie inimesed. Töötame suurte rahvusvaheliste klientide heaks ja peame ju tagama äri jätkusuutlikkuse," märkis Herchykau.

Kuid ta rõhutas, et esialgu on varuplaanid siiski teoreetilised. Näiteks mujale kolimine on inimeste jaoks keeruline otsus ja paljud ei ole selleks valmis. Ettevõtte juhina üritab ta siiski aru saada, millist abi võiks ja saaks Eesti pakkuda.